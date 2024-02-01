Общество 01 февраля 2024, 18:52 Депутат Бессараб: нет ничего плохого в том, что работодателям приходится приглашать на работу пенсионеров

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ИА НСН прокомментировала сообщение о том, что все больше работодателей вынуждены приглашать на работу пенсионеров из-за дефицита кадров.

По ее словам, в этом нет ничего плохого, напротив, в стране появились новые возможности для обучения молодых специалистов.

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«У нас институт наставничества мог бы не состояться, потому что старые кадры ушли, новых не нужно было, поэтому могли упустить достаточно серьезные знания в разных сферах. Сегодня мы восстанавливаем собственное производство», — добавила политик.