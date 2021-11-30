Депутат Бессараб не согласилась с предложением переименовать «детское шампанское»

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT прокомментировала предложение депутата Султана Хамзаева изменить торговое название «детское шампанское». Она назвала его избыточным.

Хамзаев заявил, что такое название напитка вызывает у детей «опасные ассоциации». По мнению Бессараб, «детское шампанское» не влияет на тягу несовершеннолетних к настоящему алкоголю.

«Я не специалист в этом вопросе, но, на мой взгляд, такие предложения носят избыточный характер, поскольку, как бы мы это ни называли, дети на Новый год видят, что традиционно взрослые наполняют бокалы шампанским. Такая замена — детским шампанским наполнить детские бокалы — она вполне оправданна. Не думаю, что наши дети станут от этого раньше выпивать или в дальнейшем злоупотреблять алкоголем», — сказала она.

Депутат добавила, что за праздничным столом дети все равно увидят, что родители пьют алкоголь. Задача родителей заключается в том, чтобы сформировать у детей здоровое отношение к этому.