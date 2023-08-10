Общество 10 августа 2023, 10:57 Депутат Бессараб не поддержала идею считать рабочим время, уходящее на дорогу до офиса

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с изданием URA.RU прокомментировала предложение Института исследования проблем современной политики сократить рабочий день за счет признания времени на дорогу рабочим.

По словам политика, время, затраченное на дорогу до работы, нельзя считать рабочим. В этот период сотрудник не исполняет никаких рабочих обязанностей.

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«Когда мы просто едем в автобусе по дороге на работу, мы никаких должностных обязанностей, рабочих функций не выполняем», — сообщила Бессараб.

Причем парламентарий заметила, что если работник получит травму по дороге на работу, то суд ее может посчитать, как производственную травму.