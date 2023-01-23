Общество 23 января 2023, 14:12 Депутат Бессараб напомнила, что харассмент — это вопрос уголовного законодательства

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с «Парламентской газетой» заявила, что харассмент — это вопрос уголовного законодательства, за который предусмотрено наказание.

«Мы обязаны дать гарантии женщине, подвергшейся домогательствам, в особенности с использованием служебного положения, ее неприкосновенности, защите со стороны государства», — добавила депутат.

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Россиянам напомнили, что в Уголовном кодексе есть статья о понуждении к действиям сексуального характера путем шантажа или угрозы. Такое преступление может наказываться штрафом до 120 тысяч рублей, исправительными работами или лишением свободы на срок до одного года.

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Ранее исследовательский центр SuperJob в результате опроса выяснил, что женщины стали чаще сталкиваться с харассментом на работе. Если два-три года назад на сексуальные домогательства жаловались 7% женщин, то сегодня эта цифра составляет 11%.

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