Общество 22 апреля 2024, 15:01 Депутат Бессараб: государство должно делать упор на пенсионеров на рынке труда

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ИА НСН рассказала, что государству необходимо делать упор на пенсионеров. Именно они, как пояснила политик, заполняют пробелы на предприятиях.

При этом Бессараб указала на несправедливость того, что пенсионер может заработать за год работы только три балла, а обычный трудящийся — 10 баллов.

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«Сегодня государству выгодны пенсионеры, они востребованы на рынке труда. Пенсионеров по статистике больше, чем молодежи», — сказала депутат.

Проблема тянется еще с 90-х годов, когда упала рождаемость среди населения, создав демографическую яму, добавила Бессараб.