Депутат Белик высказался о подписании договоров о присоединении новых территорий | 360°

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Депутат Белик высказался о подписании договоров о присоединении новых территорий

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Подписание договоров о присоединении к России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей можно назвать историческим событием. Об этом в разговоре с RT сказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Это без преувеличения эпохальное событие, оно войдет в учебники истории. Меня не покидало ощущение, что те чувства, которые мы испытали в 2014 году, когда Севастополь и Крым вернулись в Россию, вновь объединят нас. Так и случилось», — сказал депутат.

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Он добавил, что жители Крыма не пожалели о своем решении присоединиться к России, и выразил надежду, что жители вошедших в состав России территорий также не усомнятся в своем выборе.

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