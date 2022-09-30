Депутат Белик высказался о подписании договоров о присоединении новых территорий | 360°

Общество 30 сентября 2022, 21:04 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Депутат Белик высказался о подписании договоров о присоединении новых территорий

Читать 360tv в

Подписание договоров о присоединении к России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей можно назвать историческим событием. Об этом в разговоре с RT сказал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Это без преувеличения эпохальное событие, оно войдет в учебники истории. Меня не покидало ощущение, что те чувства, которые мы испытали в 2014 году, когда Севастополь и Крым вернулись в Россию, вновь объединят нас. Так и случилось», — сказал депутат.

Реклама

Он добавил, что жители Крыма не пожалели о своем решении присоединиться к России, и выразил надежду, что жители вошедших в состав России территорий также не усомнятся в своем выборе.

Реклама

Авторы:

0 0 0 0 0 0