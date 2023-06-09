Общество 09 июня 2023, 17:41 Депутат Баженов поддержал идею запретить выбрасывать одежду в мусорные баки

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В Госдуме поддержали предложение Российского экологического оператора о запрете выбрасывать одежду в мусорные контейнеры. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал член комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов.

По его словам, депутаты говорят о возможности размещать пункты приема старых вещей в магазинах. Чтобы стимулировать людей сдавать одежду именно туда, предлагают в обмен давать купон на скидку.

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«Идея сортировать одежду мне нравится отдельно. Я считаю, что современный мир очень искушен. И многие вещи, которые еще кому-то вполне пригодились бы, отправляются в помойку, где приходят в негодность окончательно», — подчеркнул депутат.

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