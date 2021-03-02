Депутат Бальбек прокомментировал позицию Украины по поставкам воды в Крым

В Госдуме отреагировали на заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о прекращении поставок воды в Крым до тех пор, пока полуостров не вернется в состав Незалежной, сообщил сайт RT.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что «задушить водной блокадой нас не удалось».

«Российская власть последние семь лет сама решает вопросы водоснабжения полуострова без какой-либо зависимости от Украины», — прокомментировал российский депутат.

Несмотря на это, Бальбек не стал отрицать, что проблемы с поставкой воды на территорию полуострова все же имеются. Он заметил, что слова Авакова о поставках Украиной воды в Крым не новы и, вероятно, таким заявлением украинский депутат пытался заработать себе политические очки.

Ранее власти Крыма значительно ослабили ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. Несмотря на это, масочный режим на полуострове все еще продолжается.