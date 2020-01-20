Депутат Бальбек прокомментировал число пассажиров поездов в Крым

По мнению парламентария, эта «внушительная цифра» говорит об интересе россиян к полуострову, как к туристическому объекту и месту комфортного времяпровождения. Для Бальбека это было ожидаемо.

«Крым активно развивается, инфраструктура модернизируется», — обратил внимание законодатель.

Он добавил, что железнодорожное сообщение с полуостровом — это не просто часть логистической структуры России, а зеленый свет всем тем, кто намерен посетить Крым.