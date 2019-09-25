Депутат Бальбек отреагировал на слова бывшего украинского министра о «плохой России»

Киеву посоветовали заработать на «плохой России» Подробнее

По словам парламентария, элита Незалежной подошла к пику «морально-политических терзаний». Бальбек напомнил, что Украина обещала порвать дружбу с соседом навеки, однако от сотрудничества с Москвой «пахнет» живыми деньгами. В итоге выходит ожидаемая формула «и хочется, и колется».

По мнению депутата, подобные соображения озвучиваются для того, чтобы посмотреть на реакцию граждан и власти: быть может они не вызовут столь сильного негодования, как это было при прошлом режиме.