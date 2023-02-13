Общество 13 февраля 2023, 12:19 Депутат Артем Кирьянов оценил идею введения налогового вычета для работающих студентов

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Введение налогового вычета для работающих студентов может быть не лучшей мерой поддержки, возможно, стоит рассмотреть другие варианты. Об этом сообщил RT заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

По его словам, часто студенты работают не по будущему профилю, а ради денег. Что, как правило, негативно сказывается на учебе. И введение налогового вычета может только усугубить ситуацию. Поэтому стоить рассмотреть другие меры поддержки, например, организовывать возможность работать по профессии.

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«Работать по профессии в студенчестве — это позитивный момент. А вот общее отношение к тому, что студенты должны работать, у меня не очень хорошее», — сказал Артем Кирьянов.

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Напомним, ранее депутат Евгений Федоров предложил ввести для работающих студентов налоговый вычет.