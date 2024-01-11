Общество 11 января 2024, 21:01 Депутат Арефьев не поддержал идею создания в магазинах «бесплатных полок» для малоимущих

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Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев прокомментировал инициативу создания в магазинах «бесплатных полок» для малоимущих. Его слова передало ИА НСН.

Как заметил депутат, торговля не занимается благотворительностью и не должна этого делать.

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«Если непросроченный товар можно продать, с какой стати его отдавать бесплатно? <…> А если мы разрешим законодательно отдавать просроченный товар, это уголовное преступление», — сказал он.

Ранее «Известия» написали, что депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, обязующий магазины создавать «социальные полки» с продуктами, у которых истекает срок годности.