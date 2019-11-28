«Нафтогаз»: участие Германии в «Северном потоке — 2» способствует удушению украинской экономики Подробнее

Парламентарий признал, что отсутствие транзита российского газа плохо скажется на Незалежной, но Москва не может быть ответственна за экономическую составляющую Киева. Украинским партнерам надо искать варианты и договариваться с «Газпромом». По мнению законодателя, благодаря российскому газопроводу энергетическая безопасность Европы только усилится.

«Тут не может идти речь о каких-то угрозах для европейцев. Это не только улучшение энергетической составляющей, но и ее удешевление», — заметил депутат.