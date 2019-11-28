Депутат Ананских отреагировал на слова «Нафтогаза» по «Северному потоку — 2»
Первый зампред думского Комитета по энергетике Игорь Ананских обсудил с RT слова главы «Нафтогаза» Юрия Витренко о том, что запуск «Северного потока — 2» приведет к экономическому удушению Украины.
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Парламентарий признал, что отсутствие транзита российского газа плохо скажется на Незалежной, но Москва не может быть ответственна за экономическую составляющую Киева. Украинским партнерам надо искать варианты и договариваться с «Газпромом». По мнению законодателя, благодаря российскому газопроводу энергетическая безопасность Европы только усилится.
«Тут не может идти речь о каких-то угрозах для европейцев. Это не только улучшение энергетической составляющей, но и ее удешевление», — заметил депутат.