Общество 27 марта 2024, 13:12 Депутат Алексеенко поддержал инициативу Минэнерго снизить спрос на электроэнергию

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Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Николай Алексеенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва»поддержал инициативу Минэнерго снизить спрос на электроэнергию.

По словам политика, в этом предложении есть рациональное зерно, однако нельзя допустить неудобств для граждан.

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«Но любые такие идеи должны не снижать удобство граждан, не снижать их возможность потреблять, надо использовать все достижения нашей цивилизации», — сказал он.

Он назвал рациональным именно вопрос о культуре потребления электроэнергии.