26 декабря 2022, 12:37
Депутат Аксаков заявил, что Россию ждет перестройка экономики в ближайшие несколько лет
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с RT заявил, что Россию ждет перестройка экономики к 2024–2025 годам.
По его словам, к этому времени экономика будет переориентирована на Китай, Индию, Вьетнам.
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«Мы должны заложить фундамент для серьезных перемен, и, думаю, уже к 2024–2025 годам вся инфраструктура будет переориентирована прежде всего на Китай, Индию, Вьетнам», — сообщил Аксаков.
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За 2022 год российско-китайский товарооборот впервые превысил 172 миллиарда долларов.
Экономика
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