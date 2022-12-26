Общество 26 декабря 2022, 12:37 Депутат Аксаков заявил, что Россию ждет перестройка экономики в ближайшие несколько лет

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Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с RT заявил, что Россию ждет перестройка экономики к 2024–2025 годам.

По его словам, к этому времени экономика будет переориентирована на Китай, Индию, Вьетнам.

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«Мы должны заложить фундамент для серьезных перемен, и, думаю, уже к 2024–2025 годам вся инфраструктура будет переориентирована прежде всего на Китай, Индию, Вьетнам», — сообщил Аксаков.

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За 2022 год российско-китайский товарооборот впервые превысил 172 миллиарда долларов.

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