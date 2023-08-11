Общество 11 августа 2023, 11:57 Депутат Аксаков высказал мнение, что Центробанк РФ не допустит кредитного пузыря

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Председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в разговоре с «Парламентской газетой» высказал мнение, что Банк России не допустит кредитного пузыря. По его словам, регулятор будет внимательно отслеживать ситуацию.

Ранее в Центробанке сообщили, что годовой прирост кредитного портфеля россиян составил 17,8% в сравнении с 15,9% в июле.

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«И одна из причин повышения ключевой ставки заключается как раз в том, чтобы не допустить формирования кредитного пузыря», — добавил политик.

Из-за ускорения инфляционных процессов Центробанк будет вынужден повысить ключевую ставку, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке, подчеркнул депутат.