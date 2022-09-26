Депутат Аксаков рассказал подробности законопроекта о кредитных каникулах для мобилизованных | 360°

Общество 26 сентября 2022, 21:52 Поделиться Telegram

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Viber Депутат Аксаков рассказал подробности законопроекта о кредитных каникулах для мобилизованных

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Группа сенаторов и депутатов 23 сентября внесла в Госдуму законопроект о предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам, а также контрактникам ВС РФ. Подробнее о законопроекте «Парламентской газете» рассказал один из его авторов, депутат Анатолий Аксаков.

Если законопроект примут, нуждающиеся в кредитной отсрочке мобилизованные могут обратиться в банк не позднее 31 декабря 2023 года. Банки обяжут рассмотреть такие обращения. Пока неизвестно, будут ли установлены лимиты по суммам кредитов, но это обсуждается в Госдуме.

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«В случае гибели участника спецоперации или его смерти в результате ранения законопроект предусматривает полное или частичное прекращение обязательств как по кредитным договорам, так и по кредитным договорам лиц, находящихся на иждивении у него. Максимальный размер обязательств по кредитам заемщика, которые могут быть прекращены в случае гибели, должны установить правительство совместно с Банком России», — добавил Аксаков.

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