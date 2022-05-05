Депутат Аксаков предложил способ борьбы с закредитованностью россиян

Банки не должны выдавать новые кредиты тем, кто уже тратит 50-60% дохода на действующие долги. Об этом «Газете.ru» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он пояснил, что сейчас кредиты не выдают гражданам, которые тратят на долги 80% дохода, но эту планку нужно снижать для борьбы с закредитованностью. Аксаков заявил, что будет обсуждать инициативу с ЦБ и заинтересованными ведомствами.

«Конечно, закредитованность граждан вызывает вопросы и ее нужно снижать. Когда банк выдает заемщику второй, третий кредит, он может не выполнить обязательства. Нужно максимум информации о полученных кредитах. Возможно, имеет смысл запретить выдачу кредитов гражданам, у которых на их выплату уходит 50-60% дохода», — сказал депутат.