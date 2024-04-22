Общество 22 апреля 2024, 12:41 Депутат Аксаков: повышенная ставка по семейной ипотеке подойдет не для всех регионов

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В России с 1 июля 2024 года могут повысить ставку по семейной ипотеке с 6% до 12%. Регионы с низкими доходами не смогут ее себе позволить, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам депутата, в российских регионах неодинаковая платежеспособность, повышенная ставка станет подъемной только для жителей Москвы и Подмосковья. Исходя из этого, процентную ставку по семейной ипотеке необходимо дифференцировать по регионам.

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Необходимо найти определенную формулу, которая позволила бы людям в субъектах РФ с относительно низкими доходами иметь возможность получить кредит, отметил Аксаков.