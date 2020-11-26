Депутат Аксаков поддержал идею льготной ипотеки на дома для молодежи

Гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко сообщил, что госкомпания выделит 300 миллионов рублей на пилотную версию программы субсидированной ипотеки под 6,5%. Она позволит на выгодных условиях приобрести индивидуальные жилые дома на первичном рынке.

По мнению Аксакова, такая программа станет популярной, хотя денежного лимита может не хватить.

«В любом случае тысячи молодых людей, молодых семей смогут решить свои жилищные проблемы, и слава Богу, что такая программа существует. Двумя руками за, будем поддерживать», — отметил парламентарий.

Ранее председатель Центрального Банка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы заявила, что регулятор допускает снижение доступности жилья в России. Причиной этого может стать рост цен на первичном рынке.