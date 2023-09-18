Общество 18 сентября 2023, 19:35 Депутат Аксаков: бюджет следующего года будет взвешенным и направленным на развитие

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Председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в разговоре с «Парламентской газетой» рассказал, что в понедельник, 18 сентября, в Госдуме начинается первая пленарная неделя осенней сессии. Главными темами станут бюджет страны, поддержка семей участников СВО и изменение уровней высшего образования.

По его словам, несмотря на непростую экономическую ситуацию, проблем с принятием закона о бюджете быть не должно.

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«Бюджет наполняется довольно неплохо, и, думаю, бюджет следующего года будет взвешенным, но при этом бюджетом развития», — отметил депутат.

Также будет затронута тема диггерства. Как рассказала депутат Наталья Костенко, исследование подземных объектов могут включить в Закон «Об основах туристической деятельности».