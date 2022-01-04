Дептранс Москвы рассказал, как каршеринг влияет на дороги

Около 50 миллионов поездок было совершено в 2021 году в Москве на автомобилях, взятых в краткосрочную аренду (каршеринг), это рекордный показатель. Использование каршеринга разгружает столичные дороги. Об этом сообщил департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.

Всего же парк автомобилей разросся до 30 тысяч единиц техники. Отмечается положительное влияние использования каршеринга на логистику в Москве. В среднем один арендный автомобиль заменяет шесть-семь личных машин.

Руководитель дептранса Максим Ликсутов отметил, что благодаря каршерингу около 110 тысяч личных автомобилей не используются на ежедневной основе, что положительно сказывается на дорогах и экологии.

«В следующем году мы продолжим повышать безопасность и комфорт сервиса», — заверил Ликсутов.

Правительство столицы поддержало каршеринговые компании, выделив 516,3 миллиона рублей, на них закуплено больше 24 тысяч автомобилей.

Забронировать машину можно в приложении «Московской транспорт», а с июля 2022 года там же появится возможность оплатить услугу.