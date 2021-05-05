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    05 мая 2021, 12:22

    Дептранс Москвы объяснил пользу снижения ненаказуемого порога превышения скорости

    Александр Блинов, Мария Бокарева

    Смертность на дорогах сократится на 10%, если ненаказуемый порог превышения скорости снизить до 10 км/ч. Об этом «360» сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

    Дептранс Москвы объяснил пользу снижения ненаказуемого порога превышения скорости

    Газета «Коммерсант» накануне сообщила, что правительство обсуждает возможное снижение порога превышения скорости, не облагаемого штрафом, до 10 км/ч. Сейчас наказуемым является превышение установленной скорости на 20 км/ч.

    В дептрансе Москвы отметили, что чем выше максимально разрешенная скорость, тем чаще люди гибнут в авариях.

    «С начала года из-за высокой скорости уже произошло 205 ДТП, в которых погибли 22 человека. К сожалению, в Москве превышение скорости — самое частое нарушение правил дорожного движения. На него приходится 38% от всех нарушений», — сообщили в ведомстве.

    Снижение допустимого порога превышения скорости усилит контроль за соблюдением ПДД и повысит дисциплину водителей.

    «По статистике ВОЗ, при движении автомобиля на скорости 50 км/ч вероятность летального исхода для взрослого человека составляет 20%. А при фактически допустимых сейчас в России 80 км/ч (с учетом нештрафуемого порога) эта вероятность увеличивается сразу на 60%. Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 км/ч, а с нештрафуемым порогом — все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить», — отметили в дептрансе.

    По оценке экспертов ВШЭ, если нештрафуемый порог снизить до 10 км/ч, то смертность в ДТП сократится на 10%, а если до 5 км/ч — на 15%.