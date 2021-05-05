Дептранс Москвы объяснил пользу снижения ненаказуемого порога превышения скорости

Смертность на дорогах сократится на 10%, если ненаказуемый порог превышения скорости снизить до 10 км/ч. Об этом «360» сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Газета «Коммерсант» накануне сообщила, что правительство обсуждает возможное снижение порога превышения скорости, не облагаемого штрафом, до 10 км/ч. Сейчас наказуемым является превышение установленной скорости на 20 км/ч.

В дептрансе Москвы отметили, что чем выше максимально разрешенная скорость, тем чаще люди гибнут в авариях.

«С начала года из-за высокой скорости уже произошло 205 ДТП, в которых погибли 22 человека. К сожалению, в Москве превышение скорости — самое частое нарушение правил дорожного движения. На него приходится 38% от всех нарушений», — сообщили в ведомстве.

Снижение допустимого порога превышения скорости усилит контроль за соблюдением ПДД и повысит дисциплину водителей.

«По статистике ВОЗ, при движении автомобиля на скорости 50 км/ч вероятность летального исхода для взрослого человека составляет 20%. А при фактически допустимых сейчас в России 80 км/ч (с учетом нештрафуемого порога) эта вероятность увеличивается сразу на 60%. Если же взять улицы, где разрешено ехать 80 км/ч, а с нештрафуемым порогом — все 100, у пешехода вообще нет шансов выжить», — отметили в дептрансе.

По оценке экспертов ВШЭ, если нештрафуемый порог снизить до 10 км/ч, то смертность в ДТП сократится на 10%, а если до 5 км/ч — на 15%.