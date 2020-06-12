Дептранс Москвы объяснил, как продлить проездные после самоизоляции

Продлевать проездные в Москве начнут 12 июня в кассах метро или в киосках Мосгортранса. Это смогут сделать те, кто во время самоизоляции совершил не более 22 поездок с 30 марта по 8 июня. Услугу окажут и если этот лимит был превышен, но есть условие: не более восьми поездок с 30 марта по 11 мая.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы составили подробную схему продления проездных.

Источник фото: дептранс Москвы

Количество дней продления будет совпадать со сроком действия проездного в период с 30 марта по 11 мая, если по нему в этот период ездили не более восьми раз. Если в период с 30 марта по 8 июня было не более 22 поездок, тогда билеты продлят на соответствующее его сроку действия количество дней.

Москвичи смогут продлить проездные на 60 поездок, на 30, 90 и 365 дней, а также билеты «ТАТ» и социальные карты.

С 9 июня в Москве отменили режим самоизоляции и цифровые пропуска. Теперь пользоваться столичным транспортом можно, как и раньше, не забывая про маски и перчатки.