Общество 08 апреля 2024, 11:25 Дептранс: москвичи смогут принять участие в опросе о поезде будущего

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Дептранс предложил жителям Москвы принять участие в опросе о поезде будущего. Его запустили в понедельник, 8 апреля, сообщила «Москва 24».

По словам заместителя начальника московского метро Юлии Темниковой, в 2026 году на столичных линиях появятся поезда, которые смогут передвигаться без питания от контактного рельса.

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Как рассказал главный редактор телеканала «Москва 24» Дмитрий Щугорев, конструкторы и инженеры примут во внимание предложения горожан при моделировании обновленного состава «Москва-2030».