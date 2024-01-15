15 января 2024, 08:21
Депортированный из Латвии пенсионер назвал произошедшее попыткой унизить всех россиян
Пенсионер Катков назвал депортацию из Латвии попыткой унизить всех россиян
Военный пенсионер Борис Катков назвал свою депортацию из Латвии попыткой унизить всех россиян в этой прибалтийской стране. Об этом он заявил в комментарии РИА «Новости».
Латвийское МВД ранее признало Каткова «угрозой нацбезопасности» и постановило выдворить его с бессрочным запретом на возвращение. В республике у 82-летнего пенсионера остались жена, дети и внуки.
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По оценке Каткова, на территории Латвии начались процессы, связанные с ликвидацией русского языка и русской культуры, притеснением граждан России. Это факт является беспрецедентной акцией, которую устроили национал-радикалы, добавил он.
«Начинают потихоньку выдавливать, потому что выдавливание российских соотечественников, оно давно идет уже», — добавил Катков.
Посольство России в Латвии ранее призвало международных правозащитников отреагировать на принудительную депортацию пенсионера и дать оценку действиям властей этой страны.
Латвия
Россия
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