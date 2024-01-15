Общество 15 января 2024, 08:21 Депортированный из Латвии пенсионер назвал произошедшее попыткой унизить всех россиян Пенсионер Катков назвал депортацию из Латвии попыткой унизить всех россиян РИА «Новости»

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Военный пенсионер Борис Катков назвал свою депортацию из Латвии попыткой унизить всех россиян в этой прибалтийской стране. Об этом он заявил в комментарии РИА «Новости».

Латвийское МВД ранее признало Каткова «угрозой нацбезопасности» и постановило выдворить его с бессрочным запретом на возвращение. В республике у 82-летнего пенсионера остались жена, дети и внуки.

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По оценке Каткова, на территории Латвии начались процессы, связанные с ликвидацией русского языка и русской культуры, притеснением граждан России. Это факт является беспрецедентной акцией, которую устроили национал-радикалы, добавил он.

«Начинают потихоньку выдавливать, потому что выдавливание российских соотечественников, оно давно идет уже», — добавил Катков.

Посольство России в Латвии ранее призвало международных правозащитников отреагировать на принудительную депортацию пенсионера и дать оценку действиям властей этой страны.