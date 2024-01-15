Общество 15 января 2024, 14:11 Депортированному из Латвии пенсионеру предоставят временное жилье в Калининграде Высланному из Латвии пенсионеру Каткову дадут в Калининграде временное жилье РИА «Новости»

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Выдворенному из Латвии пенсионеру Борису Каткову предоставят временное жилье в Калининграде. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Балтийского университета.

В понедельник, 15 января, прошла встреча ректора вуза Александра Федорова с Борисом Катковым. Балтийский федеральный университет предоставил пенсионеру временное жилье в комфортабельном общежитии квартирного типа.

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«Ректор Александр Федоров будет ходатайствовать губернатору региона о выделении служебной квартиры», — подчеркнули в пресс-службе вуза.

В Риге пенсионер возглавлял представительство Балтийского федерального университета имени Канта, отправляя российских студентов на учебу в Калининград.

Власти Латвии посчитали Каткова «угрозой национальной безопасности». Ему выделили всего час на сборы, затем пенсионера отвезли к российской границе. В республике у мужчины остались жена, дети и внуки. Происходящее уже назвали очередным проявлением русофобии и слабоумия. А сам Катков заявил, что подобная депортация — попытка унизить всех россиян в Латвии.