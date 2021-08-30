Киргизских мигрантов депортировали из Москвы

Группу мигрантов из Киргизии депортировали через московский аэропорт Домодедово. Причиной высылки из России стали нарушения законов страны.

Киргизских мигрантов привезли в столичный аэропорт днем 30 августа, сообщило РИА «Новости». Перед депортацией группа находилась в Центре временного содержания иностранных граждан. Там мигрантов заковали в наручники и посадили в полицейскую машину.

«Честно говоря, я даже не знаю [в чем виноват]. Я ничего не нарушил. Я ехал на своей машине, увидел, там толпа собралась. Ну как толпа, человек восемь. Соответственно, дорога была перекрыта, машины там, такси. Я остановился выяснить, узнать, в чем дело», — заявил один из иностранцев.

По словам молодого человека, его задержали правоохранители, приехавшие на место. Он добавил, что задержание произошло в Нижегородском районе города. Мигрант заверил, что ни с кем не дрался, а просто вышел из машины, так как не мог проехать. Его депортируют из страны по статье о мелком хулиганстве.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правоохранители депортировали около 200 мигрантов. Людей начали высылать из страны после массовых драк, участившихся в последнее время.