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    30 августа 2021, 22:20

    Киргизских мигрантов депортировали из Москвы

    Дарья Бунякова

    Группу мигрантов из Киргизии депортировали через московский аэропорт Домодедово. Причиной высылки из России стали нарушения законов страны.

    Киргизских мигрантов депортировали из Москвы

    Киргизских мигрантов привезли в столичный аэропорт днем 30 августа, сообщило РИА «Новости». Перед депортацией группа находилась в Центре временного содержания иностранных граждан. Там мигрантов заковали в наручники и посадили в полицейскую машину.

    «Честно говоря, я даже не знаю [в чем виноват]. Я ничего не нарушил. Я ехал на своей машине, увидел, там толпа собралась. Ну как толпа, человек восемь. Соответственно, дорога была перекрыта, машины там, такси. Я остановился выяснить, узнать, в чем дело», — заявил один из иностранцев.

    По словам молодого человека, его задержали правоохранители, приехавшие на место. Он добавил, что задержание произошло в Нижегородском районе города. Мигрант заверил, что ни с кем не дрался, а просто вышел из машины, так как не мог проехать. Его депортируют из страны по статье о мелком хулиганстве.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что правоохранители депортировали около 200 мигрантов. Людей начали высылать из страны после массовых драк, участившихся в последнее время.