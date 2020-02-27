Департамент здравоохранения проверит детскую больницу после заказа иконостаса за миллион рублей
Департамент здравоохранения Москвы решил оперативно провести проверку Научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого после сообщения о покупке медучреждением иконостаса за 996 тысяч рублей. Об этом сообщил портал Daily Storm.
Объявление о тендере на покупку появилось на сайте госзакупок, на что обратили внимание некоторые СМИ.
«Департаментом принято решение о немедленном проведении мероприятий внепланового ведомственного контроля финансово-хозяйственной деятельности данной медицинской организации», — говорится на сайте ведомства.
Директор больницы Андрей Притыко сказал, что деньги на покупку дали «целевые благотворители». Он объяснил, что им необходимо закончить строительство больничного храма Живоначальной Троицы.