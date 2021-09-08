Департамент внешних связей ЯНАО реструктурируют

Изменения произойдут в структуре департамента внешних связей ЯНАО с 1 октября. Об этом сообщило Ura.ru.

Управления международного сотрудничества, внешних связей и науки выделят в самостоятельные структурные подразделения. Кто возглавит новые управления, пока неизвестно.

Реорганизация нужна для создания отдельного управления, которое будет заниматься развитием науки в регионе.

«Образование профильного основного структурного подразделения в сфере науки и научно-технической деятельности обусловлено возрастающим объемом работы в указанной сфере (создание Международной научной станции „Снежинка“, создание научно-исследовательской лаборатории криологии Земли и геотехнической безопасности, переход на проектный метод работы по сопровождению научных исследований и других)», — пояснили в департаменте.