Департамент образования объяснил увольнение учительницы из-за чужих судимостей

В ведомстве объяснили, что в предоставленной девушкой справке значились несколько судимостей.

«С 2004 года Диана Г. работала учителем начальных классов в школе № 998. Педагог долго не предоставляла справку об отсутствии судимости, а когда принесла, в ней было указано несколько судимостей, в том числе по статье „Распространение наркотиков“. В соответствии с законодательством трудовые отношения с Дианой Г. были расторгнуты», — сообщили в пресс-службе.

Представитель ведомства также уточнил, что «погашение или снятие судимости находится в компетенции судебных органов, а не Департамента образования и науки города Москвы».

Вопрос о восстановлении Дианы Гасымовой на работе в Департаменте образования не прокомментировали.

Напомним, учительницу начальных классов уволили из-за действий мошенницы. Другая женщина благодаря внешнему сходству воспользовалась ее документами в суде. В результате за преподавательницей числились порядка 10 судимостей. В частности, ее обвинили в краже и незаконном хранении наркотических веществ.

Сейчас Гасымова доказала свою невиновность и ожидает заключение суда.