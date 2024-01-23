Общество 23 января 2024, 12:30 Департамент Минтранса РФ: строительство ВСМ-2 в Нижегородской области не является приоритетным

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Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург (ВСМ-2) откладывается. Об этом сообщил директор департамента госполитики в области железнодорожного транспорта Минтраса РФ Александр Федорчук в беседе с сайтом «Время Н».

Приоритетной задачей ведомства является возведение ВСМ-1 Москва — Санкт-Петербург. Сейчас специалисты занимаются формированием финансово-экономической модели данного проекта. Именно после его реализации начнется создание магистралей в других субъектах РФ, пояснил Федорчук.