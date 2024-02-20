Общество 20 февраля 2024, 12:31 Департамент гражданской защиты ЯНАО предупредил об опасной погоде в регионе 20 февраля

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Штормовая погода и усиление ветра ожидают жителей Ямало-Ненецкого автономного округа во вторник, 20 февраля. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу окружного департамента гражданской защиты.

По прогнозам синоптиков, в Приуральском, Шурышкарском, Надымском, Пуровском, Ямальском и Тазовском районах порывы ветра достигнут 20 метров в секунду.

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Столбики термометров ночью во вторник упадут до -23 градусов, днем температура воздуха составит -8 градусов, сообщил RT.