Департамент горимущества Москвы опроверг подделку QR-кода сотрудником

Московский департамент городского имущества вступился за своего сотрудника, про которого СМИ писали, что он купил поддельный сертификат. В ведомстве сообщили, что документ размещен на портале госуслуг.

«У нас, как у работодателя, нет оснований полагать, что наш коллега причастен к правонарушению — предоставленный сертификат о вакцинации размещен на сайте „Госуслуги“», — сообщили в пресс-службе департамента городского имущества.

В департаменте рассказали, что правоохранители ведут доследственную проверку, по результатам которой будет сделан вывод о подлинности сертификата.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что полиция организовала проверку в отношении чиновника из мэрии Москвы после предоставления им фальшивого сертификата о вакцинации от коронавируса.

В Санкт-Петербурге задержали бывшего следователя СК РФ и нескольких врачей по уголовному делу о продаже поддельных QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Инициатором преступной схемы был 25-летний житель Ленинградской области, который раньше работал следователем.