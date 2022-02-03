Денис Проценко рассказал о положительных последствиях пандемии

Пандемия коронавируса повысила престижность медицинского образования и популярность здорового образа жизни. Об этом рассказал главный врач больницы № 40 в Коммунарке, председатель комиссии Генсовета «Единой России» по здравоохранению Денис Проценко во время трансляции на kp.ru.

По его словам, люди стали понимать ценность своего здоровья и интересоваться здоровым образом жизни. Из молодых людей многие задумались о получении медицинского образования.

«Приятно мне, как медику, что последние два года медицина снова стала престижна для молодых ребят. Это очень важно», — сказал Проценко.