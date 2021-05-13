Денис Майданов выпустил клип ко Дню Черноморского флота России

Певец Денис Майданов выпустил клип «Черное море». Премьера приурочена ко Дню Черноморского флота России, который отмечают 13 мая. Музыку и слова написал сам Майданов.

В этом музыкальном видео Майданов гуляет по музею Черного моря, играет на гитаре и поет на военных кораблях и преклоняет колено перед могилой русского адмирала Павла Нахимова.

Спродюсировал и снял клип Сергей Баженов. В его создании музыканту помогли Минобороны России, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов, военное духовенство Севастополя и коллективы нескольких музеев. Видео появилось в Сети 11 мая. Его уже посмотрели более 55 тысяч раз.

День Черноморского флота празднуют в России с 1996 года. 13 мая 1783 году 11 судов Азовской флотилии вошли в Ахтиарскую бухту, где через месяц заложили Севастополь.