Денис Майданов рассказал, чем собирается заниматься в качестве депутата

Музыкант Денис Майданов, недавно ставший депутатом Госдумы, рассказал «Парламентской газете», чем собирается заниматься в новой должности. В его планах — развивать законодательство в сфере трудоустройства подростков.

По мнению Майданова, в России необходимо развивать возможности трудоустройства подростков, потому что школьники хотят работать и зарабатывать деньги. Необходимо создать систему, благодаря которой подростки смогут находить безопасную работу, на которой будут соблюдаться их права.

«Спрос на работу со стороны подростков сильно вырос в период пандемии, когда благосостояние многих семей упало. Ребята 14-18 лет хотят иметь деньги на кино, на мороженое, но не только. Многие отмечают, что хотят помогать своим семьям. И в этой ситуации мы должны позаботиться, чтобы это было безопасное трудоустройство, при котором будут соблюдены все права ребенка», — сказал Майданов.