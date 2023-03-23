Общество 23 марта 2023, 18:54 Денис Кусков объяснил, почему российские смартфоны не пользуются спросом

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Российские смартфоны AYYA T1 не пользуются особым спросом на рынке, потому что оказали гораздо дороже своих китайских аналогов. Об этом ИА НСН рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Также, по словам эксперта, собраны они по старым образцам и не отвечают современным запросам.

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«Что делает смартфон российским, большой вопрос, поскольку он производится в Китае и на китайских компонентах. По цене он выше китайских аналогов, а по техническим характеристикам примерно как два-три года назад были китайские аналоги», — сказал Денис Кусков.

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Для того, чтобы называть смартфон российским, заметил Кусков, хотя бы 30% изделия должно быть на российской базе. В противном случае никто не захочет покупать такой телефон за свой счет.

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