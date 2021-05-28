В Тюменской области со старшеклассников потребовали деньги за пользование душа. В села Булашово они приехали из Ачирского и Лайтамакского сельских поселений для сдачи ГВЭ и ЕГЭ.

Школьники жили в школе несколько дней, помыться бесплатно они смогли всего один раз, сообщил источник URA.RU.

«Ребятам так и сказали в первый день. Воды у нас мало, бойлер потребляет много электричества, поэтому бесплатно можно помыться один раз. За каждый последующий — нужно заплатить 100 рублей», — сказал собеседник агентства.

К родителям за деньгами они обращаться не стали, потому что из небогатых семей. Несколько дней им пришлось ходить немытыми, при условии что в Тюменской области стояла жара.

Однако в пресс-службе Тобольского района сообщили, что в туалетах и душевых булашовской школы есть горячая вода, она подается из бойлера. Также для выпускников было организовано пятиразовое питание и питьевой режим за счет бюджета.

"Информация о том, что с ребят собирают 100 рублей за то, чтобы принять душ, не соответствует действительности», — заявили агентству.