Деньги с отмененного Дня города в Екатеринбурге направят на помощь дачникам

Деньги, сэкономленные в результате отмены массового празднования Дня города в Екатеринбурге, могут направить на строительство дорог к садовым товариществам. Об этом Ura.ru рассказал глава города Алексей Орлов.

«Мы сейчас думаем [на что будут потрачены сэкономленные деньги]. На добрые дела. У нас сегодня много запросов от жителей — это и дороги к садовым товариществам, и энергетика. Сегодня в связи с пандемией многие переехали в сады, и, естественно, мы не должны о них забывать. Есть куда направить сэкономленные деньги, будем с коллегами обсуждать», — сказал мэр.

Из-за пандемии коронавируса День города в Екатеринбурге второй год подряд пройдет в онлайн-формате.