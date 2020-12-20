Деньги оказались самым желанным подарком на Новый год для россиян

В исследовании приняли участие несколько тысяч человек. В основном это пользователи Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассников» и других социальных сетей.

«Традиция дарить деньги сохраняет свою актуальность у россиян. На вопрос: „Какие подарки вы любите получать?“ большинство, а именно 45,5% респондентов ответили: „Деньги“», — говорится в сообщении.

Кроме того, 25,5% респондентов сообщили, что ждут практичные и полезные подарки. И 23% опрошенных будут рады подаркам, которые принесут положительные эмоции. Большинство опрошенных (65%) все-таки получают деньги на праздник. На них они покупают желаемое. 22% респондентов рассказали, что им дарят полезные подарки. Всего 14% достаются подарки для души, 2% получают разные сертификаты.

Помимо этого, участникам опроса был задан интересный вопрос про самый необычный подарок, который они получали. Прозвучали такие ответы: поездка в Турцию «как подарок самой себе», сюрприз от друзей, 101 роза, рисунки от детей, автомобиль, билеты в театр, гаджеты последних моделей.

Ранее эксперты составили рейтинг детских новогодних подарков, пишет «Царьград». На первом месте находятся игровые наборы и настольные игры.