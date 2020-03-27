Деньги на пенсии перечислили досрочно из-за нерабочей недели

ПФР перечислил деньги доставочным организациям в течение 26 и 27 марта, чтобы не допустить просрочек пенсий и пособий. Финансирование обеспечили заранее из-за предстоящей нерабочей недели.

В Пенсионном фонде рассказали, что 26 марта перевели 113,2 миллиарда рублей на выплаты с 30 марта по 8 апреля. Сюда вошли единовременные выплаты ветеранам и труженикам тыла в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на сумму 17,7 миллиарда рублей, передает РИА «Новости».

27 марта Пенсионный фонд перечислил еще 356 миллиардов рублей кредитным организациям на выплаты с 1 по 12 апреля, а «Почте России» — на 9–12 апреля.

В Пенсионном фонде напомнили, что для снижения риска распространения коронавируса с 30 марта прием будет вестись по предварительной записи и только по тем услугам, которые нельзя получить дистанционно. Записаться на прием в клиентскую службу можно через сайт или по телефону.

В ПФР напомнили, что пенсионеры и предпенсионеры могут получить большинство справок и документов онлайн.

В Московской области людей старше 65 лет попросили самоизолироваться. Именно они находятся в группе риска в случае заражения коронавирусом, поэтому для безопасности им рекомендовали сидеть дома. Купить продукты или лекарства помогут волонтеры. Для компенсации возможных неудобств людям старше 65 лет в Подмосковье выплатят дополнительные три тысячи рублей.