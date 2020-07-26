Бизнес попросил государство выделить деньги на дезинфекцию

На программу компенсации в бюджете на этот год правительство планирует выделить 20 миллиардов рублей. При добавлении каждой отрасли в список пострадавших к этой сумме прибавляется порядка двух миллиардов.

В обращении отмечается необходимость субсидировать различные меры профилактики по время пандемии для тех отраслей, которые вошли в перечень. Также глава «Опоры России» Александр Калинин указывает на то, что в списке не оказался туризм и пассажирские автоперевозки.

При этом именно эти отрасли особенно сильно пострадали от пандемии и менее остальных готовы дополнительно тратить средства на дезинфекцию и другие противоэпидемические мероприятия. В частности, чтобы выполнить все рекомендации Роспотребнадзора, перевозчики тратят от 250 до 450 рублей на средства защиты и дезинфекцию на каждый автобус. При обычном парке в 28 машин расходы могут составлять больше 12 тысяч рублей в день, отметил Калинин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как власти помогают предпринимателям. Поддержка правительства бизнесу в основном коснулась компенсации зарплат.