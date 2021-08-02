Деньги на детей в ЯНАО выплатят десяткам тысяч семей

Со 2 августа родители по всей России, в том числе и в ЯНАО, начали получать деньги на сборы детей в школу. Выплаты составляют 10 тысяч рублей на ребенка. Об этом рассказал «Ямал Медиа».

Такая мера поддержки предполагается семьям с детьми, которым не позже 1 сентября исполняется шесть лет. Сюда же относятся инвалиды и люди с ограничениями по здоровью от 18 до 23 лет, при условии, что они продолжают обучение по школьной программе.

Средства могут получить также усыновители, опекуны и попечители. Для этого необходимо обратиться в МФЦ до 1 ноября или оформить заявление на сайте госуслуг.

На Ямале предусмотрена отдельная выплата для многодетных перед началом учебного года. Тем, кто ранее уже получал деньги, выплаты будут назначаться автоматически, а если семья претендует на нее впервые, надо обратиться в МФЦ или через сайт госуслуг.