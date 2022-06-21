Мамам предложили выплачивать декретные деньги авансом

Молодым мамам, которые хотят выйти из декретного отпуска раньше, могут начать выплачивать декретное пособие авансом. Об этой инициативе «Парламентской газете» рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Сейчас пособие по уходу за ребенком начисляют, пока ему не исполнится полтора года. Но если женщина выйдет на работу раньше, например через год, и будет работать на полную ставку, то выплаты прекратятся.

«Это не совсем верный подход, ведь опять-таки человек уже уплатил страховые взносы и сумма пособия, по идее, уже должна быть его. Было бы правильно, если он решит выйти из отпуска раньше, увеличить ему ежемесячную сумму за счет тех месяцев, которые он не досидит в отпуске. То есть вместо того, чтобы платить, например, по 30 тысяч в течение 18 месяцев, платить по 45 [тысяч] в течение 12 месяцев», — пояснила Буцкая.

Эту инициативу сейчас рассматривают в Общественной палате РФ.