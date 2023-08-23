Общество 23 августа 2023, 18:14 День знаний предложили сделать выходным для родителей школьников Госдума рассмотрит проект закона о выходном для родителей школьников 1 сентября unsplash.com

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Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев внес в Госдуму проект закона о выходном дне для родителей школьников в День знаний. Документ опубликовали в базе данных ГД.

Законопроект предлагает дополнить Трудовой кодекс России статьей об освобождении сотрудников, воспитывающих детей школьного возраста, от работы на один день с сохранением должности и среднего заработка. Участие родителей в торжественных линейках имеет огромное значение для школьников, уточнил Гусев в пояснительной записке.

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«Особенно это важно для первоклассников и учащихся начальных и средних классов», — отметил он.

Родителям, чьи дети 1 сентября пойдут в 11-й класс, рекомендовали уже сейчас определиться с направлением поступления и продумать запасные варианты.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин предупредил, что перед Днём знаний цены на букеты могут вырасти в 1,5 раза, сообщал «Царьград».