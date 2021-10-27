Участники социологического проекта «Мы считаем» агентства «Михайлов и партнеры» попросили россиян ответить на вопросы о сексуальной жизни и демографии. Выяснилось, что более 60% респондентов готовы вступить в сексуальный контакт с новым партнером в день знакомства. Такое же количество участников опроса отметило, что создать семью можно только после официального оформления брака. Данные из исследования привел РБК.

Опрос показал, что мужчины не всегда могут понять отказа женщины в близости. 25% респондентов заявили что активное сопротивление женщины может оказаться просто флиртом. Остальные отметили, что считают это отказом и настаивать на сексе дальше не стоит.

Почти половина участников опроса мужского пола не воспринимают слово «нет» в качестве отказа. Если отказ прозвучал во время сопротивления, то для 39% — это признак очередной попытки пофлиртовать, а для 7% — согласие на близость.

На вопрос о том, где проходит грань между прикосновением и домогательством опрошенные указали на места выше или ниже талии. 68% мужчин заявили, что домогательством могут считаться прикосновения даже через одежду, 26% настаивали, что это просто проявление внимания.

60% участников опроса заявили, что готовы вступить в сексуальный контакт с новым партнером в первый день знакомства. Мужчины готовы к такому повороту событий чаще (85%), чем женщины (48%).

При этом молодые люди в возрасте до 24 лет оказались самым консервативными. От близости на первом свидании отказались 47% опрошенных.

Более половины респондентов считают, что к женщина не должна проявлять сексуальной заинтересованности. Только треть участников исследования заявили, что ждут от женщин первого шага. При этом эту позицию поддержали только 23% участниц опроса.

Ответить на вопросы, раскрывающие детали сексуальной жизни, решились только 62% респондентов. На вопрос, о том, что считать нормой 43% ответили то, что устроит обоих партнеров. При этом 55% женщин ответили, что нормой для близости является согласие.

В список выходящих за рамки практик попали насилие и принуждение. К нему не готовы 22%, еще 20% заявили, что не могут принять для себя БДСМ, еще 5% выступили против однополого секса, а 4% заявили о неприемлемости участия в групповом сексе.

В разделе о демографии 89% опрошенных заявили, что нужно принять меры для снижения смертности. На важность повышения рождаемости призвали обратить внимание 71% респондентов. Среди мер, которые помогут увеличить количество детей лидирует материнский капитал и пропаганда семейных ценностей.

На вопросы об официальных браках 48% заявили, что их число должно увеличиваться. 62% отметили, что для создания семьи брак обязателен. В числе этих респондентов женщин 65%, а мужчин 58%.