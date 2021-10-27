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    27 октября 2021, 23:36

    Более 60% россиян готовы вступить в сексуальный контакт в первый день знакомства — опрос

    РБК: опрос проекта «Мы считаем» выявил склонность мужчин не слышать отказ женщины в сексе

    Анатолий Минкин

    Участники социологического проекта «Мы считаем» агентства «Михайлов и партнеры» попросили россиян ответить на вопросы о сексуальной жизни и демографии. Выяснилось, что более 60% респондентов готовы вступить в сексуальный контакт с новым партнером в день знакомства. Такое же количество участников опроса отметило, что создать семью можно только после официального оформления брака. Данные из исследования привел РБК.

    Более 60% россиян готовы вступить в сексуальный контакт в первый день знакомства — опрос

    Опрос показал, что мужчины не всегда могут понять отказа женщины в близости. 25% респондентов заявили что активное сопротивление женщины может оказаться просто флиртом. Остальные отметили, что считают это отказом и настаивать на сексе дальше не стоит.

    Почти половина участников опроса мужского пола не воспринимают слово «нет» в качестве отказа. Если отказ прозвучал во время сопротивления, то для 39% — это признак очередной попытки пофлиртовать, а для 7% — согласие на близость.

    На вопрос о том, где проходит грань между прикосновением и домогательством опрошенные указали на места выше или ниже талии. 68% мужчин заявили, что домогательством могут считаться прикосновения даже через одежду, 26% настаивали, что это просто проявление внимания.

    60% участников опроса заявили, что готовы вступить в сексуальный контакт с новым партнером в первый день знакомства. Мужчины готовы к такому повороту событий чаще (85%), чем женщины (48%).

    При этом молодые люди в возрасте до 24 лет оказались самым консервативными. От близости на первом свидании отказались 47% опрошенных.

    Более половины респондентов считают, что к женщина не должна проявлять сексуальной заинтересованности. Только треть участников исследования заявили, что ждут от женщин первого шага. При этом эту позицию поддержали только 23% участниц опроса.

    Ответить на вопросы, раскрывающие детали сексуальной жизни, решились только 62% респондентов. На вопрос, о том, что считать нормой 43% ответили то, что устроит обоих партнеров. При этом 55% женщин ответили, что нормой для близости является согласие.

    В список выходящих за рамки практик попали насилие и принуждение. К нему не готовы 22%, еще 20% заявили, что не могут принять для себя БДСМ, еще 5% выступили против однополого секса, а 4% заявили о неприемлемости участия в групповом сексе.

    В разделе о демографии 89% опрошенных заявили, что нужно принять меры для снижения смертности. На важность повышения рождаемости призвали обратить внимание 71% респондентов. Среди мер, которые помогут увеличить количество детей лидирует материнский капитал и пропаганда семейных ценностей.

    На вопросы об официальных браках 48% заявили, что их число должно увеличиваться. 62% отметили, что для создания семьи брак обязателен. В числе этих респондентов женщин 65%, а мужчин 58%.