    13 февраля 2020, 04:59

    Сябитова предложила ввести в России День знакомств

    Ирина Нагайникова

    Соведущая программы Первого канала «Давай поженимся!» Роза Сябитова предложила ввести в России новый праздник — День знакомств, сообщило РИА ФАН.
    Сябитова предложила ввести в России День знакомств

    Сябитова заявила, что в стране есть День семьи, но нет дня знакомств, когда эту семью можно было бы создать.

    «В старину они были у каждого народа. Например, у татар такой праздник назывался Жыен. Не Сабантуй, который до посева, а Жыен — это между посевом и сбором урожая», — объяснила телеведущая.

    Установить общенациональный День знакомств она предложила 21 июня, в день летнего солнцестояния.

    «В текущем году Всероссийский день знакомств пройдет в Ногинске. А дальше это будет уже по всей России, уверяю вас!» — сказал Сябитова.

    Она выразила надежду, что праздник поддержат общество и власть.

    Для молодежи будут проводиться интерактивные игры и традиционные забавы, например, плетение венков.

    «На девичниках девушки будут плести красивые венки, которые потом наденут на головы молодых людей. При этом самое главное правило — тот, кого выбрала девушка, не имеет права отказываться! И он целый день должен провести с ней!» — рассказала Сябитова.

    Она допустила также, что прямо на празднике можно будет сыграть свадьбу.