Сябитова предложила ввести в России День знакомств

Сябитова заявила, что в стране есть День семьи, но нет дня знакомств, когда эту семью можно было бы создать.

«В старину они были у каждого народа. Например, у татар такой праздник назывался Жыен. Не Сабантуй, который до посева, а Жыен — это между посевом и сбором урожая», — объяснила телеведущая.

Установить общенациональный День знакомств она предложила 21 июня, в день летнего солнцестояния.

«В текущем году Всероссийский день знакомств пройдет в Ногинске. А дальше это будет уже по всей России, уверяю вас!» — сказал Сябитова.

Она выразила надежду, что праздник поддержат общество и власть.

Для молодежи будут проводиться интерактивные игры и традиционные забавы, например, плетение венков.

«На девичниках девушки будут плести красивые венки, которые потом наденут на головы молодых людей. При этом самое главное правило — тот, кого выбрала девушка, не имеет права отказываться! И он целый день должен провести с ней!» — рассказала Сябитова.

Она допустила также, что прямо на празднике можно будет сыграть свадьбу.