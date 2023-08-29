День здоровья для домашних животных пройдет в парках Москвы | 360°

Общество 29 августа 2023, 12:27 День здоровья для домашних животных пройдет в парках Москвы Комитет ветеринарии Москвы проведет День здоровья питомцев в парках 2 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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В парках Фили, Екатерининском и Бабушкинском 2 сентября пройдет праздник «Мой питомец и я» для владельцев домашних животных. Об этом сообщил его организатор Комитет ветеринарии столицы.

На специально организованных площадках будут работать мобильные ветеринарные клиники, где гостей ждут различные игры для детей, лекции и фотозоны. Мероприятия предназначены как для горожан, так и для их четвероногих друзей. Для удобства животных установят поилки, а владельцы смогут воспользоваться контейнерами с биоразлагаемыми пакетами для уборки.

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На лекционных площадках поставят специальные домики для собак, где животные смогут отдохнуть, пока их хозяева слушают лекции. Также гостям предоставят возможность зарегистрировать своих питомцев, вакцинировать их против бешенства, получить консультацию ветеринаров, провести клинический осмотр, почистить уши и постричь когти любимцам.

Программа дня здоровья «Мой питомец и я» ориентирована в первую очередь на владельцев животных и тех, кто планирует завести питомца, однако на празднике будет интересно любому москвичу. Комитет ветеринарии Москвы

В рамках лектория «Школа ответственных владельцев», который будет работать с 12:00 до 19:00, выступят ведущие ветеринарные специалисты, зоопсихологи, кинологи, канистерапевты, владельцы собак-проводников, блогеры и представители СМИ. Они поделятся информацией о принципах ответственного содержания домашних животных и познакомят москвичей с работой госветслужбы столицы.

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