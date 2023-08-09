Общество 09 августа 2023, 18:25 День заботы о детях прошел на Московском урбанфоруме в Гостином Дворе Специалисты сферы защиты детства провели День заботы о детях на МУФ в Гостином Дворе МУФ

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Руководители, эксперты и специалисты сферы защиты детства обменялись опытом в рамках Дня заботы о детях, который прошел на Московском урбанистическом форуме (МУФ) в Гостином Дворе. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

Например, на семинаре-тренинге «Осмысленное родительство в интересах ребенка» обсуждалась роль школы приемных родителей и создание теплых отношений с приемными детьми.

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Также на мероприятии прошел мастер-класс «Медиация при семейных спорах и детско-родительских конфликтах», где участники могли изучить эффективные методы разрешения сложных ситуаций.

Одной из основных тем для обсуждения стало внедрение клиентоориентированного подхода в работе семейных центров. Директор ресурсного центра «Отрадное» Ирина Гончарова отметила, что специалисты активно внедряют в свою работу философию искреннего сервиса.

Мероприятие завершилось квизом, который позволил участникам проверить свои знания о помощи семьям с детьми.

Ранее Центр диагностики и телемедицины представил разработки на Московском урбанфоруме. Посетители могли увидеть медицинские фантомы, успешно конкурирующие с зарубежными аналогами.